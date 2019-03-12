بالفيديو.. أمن أردوغان يعتدي على يمنية في مطار اسطنبول وغضب واسع

عبر يمنيون عن غضبهم بعد قيام أفراد من الأمن التركي التابع للرئيس رجب طيب أردوغان بالاعتداء على مسافرة يمنية بينما كانت في مطار اسطنبول.

وظهرت الناشطة اليمنية في تسجيل فيديو مباشر وهي تناشد الجالية اليمنية إنقاذها والجنود الأتراك يقومون بالتهكم عليها والاعتداء بصورة مستفزة لليمنيين وفقًا لمقطع الفيديو الذي يعيد نشره الخليج 365 وتداوله مغردون اليوم.

وقال المغرد ياسر اليافعي "الأمن التركي يعتدي على ناشطة يمنية في مطار اسطنبول اين ناشطي الاخوان من هذا الموقف وتخيلوا ان حدث هذا في دولة من دول التحالف العربي كيف سيكون موقف اعلام الاخوان! ".

Advertisements

ونشر الإعلامي محمد العرب مقطع الفيديو وعلق بالقول: قبحك الله يا أردوغان. الأمن التركي يعتدي على ناشطة يمنية في مطار اسنطبول! إلى المنبطحين إذا عندكم شرف استنكروا.

وقال مغرد آخر: الأمن التركي يعتدي على يمنيه في مطار اسطنبول وهذا أكبر دليل على تنفيذ قردوغان تهديداته العنصريه للعرب إذا دخلوا تركيا ".

وقال على الشايبي: انا لااعرفها لكن احترق دمي عليها هي في مطار تركيا! تطلب الفزعه الأمن التركي عاملها بقسوه دون سبب! احقر من الأتراك ماشفت حتى الذي هنا في امريكا يحتقرون الآخرين تكرههم من صورهم ومن غرورهم وكبريائهم وكأن الله لم يخلق سواهم هذه هي تركيا توكل خربان الفزعة".