بالصور.. 4 حوادث سير متتالية في نقيل سمارة تقطع طريق صنعاء اب

شكا مسافرون من توقف حركة السير في طريق سمارة شمال مدينة إب وسط اليمن نتيجة حوادث طرق وانقلاب شاحنات خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مسافرون إنهم ظلوا عالقين لساعات طويلة في خط صنعاء الذي يربطها بعدد من المحافظات نتيجة حادث انقلاب شاحنة كبيرة محملة بالأخشاب يوم أمس في نقيل سمارة بمديرية المخادر شمال إب وأدت إلى توقف حركة السير في الخط الرئيسي، بشكل نهائي منذ الساعة الـ "12" ليلًا وحتى الساعة الخامسة صباحًا.

وأضاف المسافرون أن حادثتين منفصلتين جرت بعد دقائق من فتح الطريق، تمثلت الأولى بإنقلاب شاحنة بمنطقة قريبة من كسارة العنسي، كانت تحمل على متنها عددًا كبيرًا من السيارات الصغيرة، وأدى الحادث إلى عرقلة الحركة المرورية، فيما نجم عن الحادث الثاني وفاة المواطن يحيى عبدالله على جياش إثر تصادم باص مع سيارة "حبه".

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وتأتي هذه الحوادث بعد يوم من انقلاب شاحنة في منطقة نقيل سمارة ليرتفع عدد الشاحنات التي تعرضت لحوادث الانقلاب إلى أربع خلال يومين ناجمة عن رداءة وتحفر الطرقات نتيجة غياب كلي لأعمال الصيانة والترميمات الدورية فضلًا عن مخالفة أصحاب المركبات ووضع حمولة للشاحنات فوق طاقتها الطبيعية.

وفي منطقة نقيل الخشبة شرق محافظة إب انقلبت مساء أمس الأول، شاحنة تحمل زيوت خام تابعة لشركات هائل سعيد أنعم، بعد ساعات من انقلاب شاحنة زيوت أخرى لشركة الحجاجي.

وتسربت الزيوت على طول الخط نتيجة الحادثة، مخلفة خسائر تقدر بالملايين في الوقت الذي يشهد نقيل الخشبة حوادث مشابهة بشكل شبه يومي وسط معاناة كبيرة لسائقي الشاحنات.