رصد للخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة اليوم الثلاثاء

كشفت مصادر في المقاومة الوطنية - القوات الحكومية في الحديدة عن جملة من الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية. ووفقًا لوكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة، تواصلت انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية لوقف إطلاق النار في الحديدة اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019. مقترفة المزيد من الخروقات منها استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار وفيما يلي أبرزها وفقا للإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية: - الساعة 01: 00 صباحا أطلقت بقايا جيوب المليشيات الحوثية قذيفة هاون صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح. - الساعة 01: 5 صباحا أطلقت بقايا جيوب المليشيات الحوثية النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 و12.7 صوب قرى المرازيق ومواقع المقاومة المشتركة في الجاح. - الساعة 01: 8 صباحا أطلقت المليشيات الحوثية قذيفة هاون صوب المقاومة المشتركة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة. - الساعة 01: 55 صباحا نفذت المليشيات الحوثية محاولة تسلل فاشلة صوب الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة مستخدمة الأسلحة الرشاشة والمتوسطة. - الساعة 01: 59 صباحا أطلقت بقايا جيوب المليشيات الحوثية النار من معدلات بيكا صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح. Advertisements - الساعة 02: 2 صباحا أطلقت بقايا جيوب المليشيات الحوثية قذيفتين هاون صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح. - الساعة 02: 16 صباحا أطلقت المليشيات الحوثية قذيفة دبابة صوب المقاومة المشتركة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة. - الساعة 02: 25 صباحا أطلقت بقايا جيوب المليشيات الحوثية النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 وقذيفة هاون صوب ومواقع المقاومة المشتركة في الجاح. - الساعة 03: 4 صباحا أطلقت المليشيات الحوثية قذيفة هاون صوب المقاومة المشتركة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة. - الساعة 07: 20 صباحا أطلقت بقايا جيوب المليشيات الحوثية النار من معدلات شيكي صوب قرى المرازيق ومواقع المقاومة المشتركة في الجاح. - الساعة 09: 49 صباحا استهدفت المليشيات الحوثية مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بصليات من صواريخ الكاتيوشا. - الساعة 10: 22 صباحا أطلقت المليشيات الحوثية قذيفة هاون صوب المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.

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