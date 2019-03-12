الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي تريم بوادي حضرموت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات غذائية على اهالي عدد من المناطق النائية بمديرية تريم بوادي حضرموت وذلك في اطار تحسين ظروفهم المعيشية استمرارا للجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة تزامنا مع "عام_التسامح" لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في كافة المجالات.

وقامت فرق الهيئة بتوزيع (350) سلة غذائية بمعدل(28 طن و245 كيلو) مستهدفة (1750) فردًا من الاسر المحتاجة والفقيرة بمناطق القرية والقوز وقاهر وباعطير بمديرية تريم بحضرموت.

وثمن المستفيدون من المساعدات هذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تأمن لهم الحصول على لقمة العيش.

واثنوا على جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والحرمان عنهم والتي كرست جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية.

يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغت 5102 سلة غذائية استهدفت 28602 فردًا من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت، بمعدل 411 طن و731.4 كيلو.