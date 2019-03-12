هبوب رياح متوسطة القوة بعاصمة إقليم حضرموت في هذه الأثناء

تهب في هذه الأثناء رياح متوسطة القوة بمدينة المكلا، عاصمة إقليم حضرموت يعتقد أنها بسبب الحالة الجوية المعلنة من قبل غرفة إرصاد حضرموت الأسبوع المنصرم.

وشهدت الأسبوع المنصرم بعض مناطق ساحل حضرموت أجواء غائمة استمرت لأيام صاحبتها زخات مطر خفيفة.

وامتدت السحب الداكنة على جبال ووديان وبعض مدن ساحل حضرموت منذ الثلاثاء المنصرم وحتى السبت مصحوبة برياح شبه قوية.

وكانت قد أصدرت غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت، قبل أيام، بيانها الأول بخصول الحالة الجوية، وكان كالآتي:

تقرير رقم (1)

درجة النشرة: -

- التنبيه: 1

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- التحذير: ﻻيوجد

تشير التوقعات العددية إلى احتمالية تدفق السحب الطبقية الركامية يومي اﻻحد واﻻثنين على اجزاء متفرقة من ساحل حضرموت تمتد ﻻجزاء من الهضبة الجنوبية الغربية تبدا من مساء السبت بقطع متفرقة من السحب، تبقى اﻻجواء غائمة جزئيا إلى غائم كليا يومي اﻻحد واﻻثنين.

اﻻمطار:

فرص هطول زخات اﻻمطار المتفرقة الخفيفة والمتوسطة والتي قد تتفاوت في الغزارة أحيانا على بعض المناطق في اﻻرياف والمناطق الساحلية الوسطى والغربية بمحافظات حضرموت وشبوة.

التنبيه (1):

ننبه المسافرين وسائقي المركبات في الطرقات من تدني محتمل في مستوى الرؤية اﻻفقية وخطر اﻻنزﻻق نتيجة لتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الساحلية الذي يرافقه هطول مطري على بعض اﻻجزاء تمتد إلى الهضبة الجنوبية.