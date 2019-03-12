الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لمخيم النازحين بشبو

وزع فريق "الهلال الأحمر الإماراتي" صباح اليوم، مساعدات غذائية وإيوائية تتضمن مكونات الغذاء الرئيسية ومخيمات وبطانيات لمخيم النازحين بمديرية عتق في محافظة شبوة استهدفت "3500"فرد.

وتأتي هذه المساعدات اسهاما من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في التخفيف من معاناة النازحين في ضل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وعبر النازحون عن بالغ شكرهم وأمتنانهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من النازحين في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها .. مؤكدين أن وصول المساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي وأهمها الخيام والغذاء جاءت في وقتها نظرا لصعوبة الوضع الذي يعيشونه.