حلقة ناشية بتجارة وصناعة حضرموت تناقش دراسة الوضع الراهن

عقدت بقاعة غرفة تجارة وصناعة حضرموت حلقة نقاشية حول مناقشة مسودة دراسة الوضع الراهن والمستقبلي للقطاع الاقتصادي بمحافظة حضرموت نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي SEMC بالتنسيق والشراكة مع الغرفة التجارية وقد أدار الحلقة النقاشية الباحث أبراهيم بن قفلة استشاري أداري واقتصادي وعضو زمالة السياسات العامة التابعة لمجموعة القانون الدولي والسياسات العامة باليمن.

بمشاركة أعضاء الفريق المصغر لمناصرة القطاع الخاص بمحافظة حضرموت وتناولت الحلقة النقاشية دراسة الوضع الراهن لاقتصاد حضرموت من خلال استعراض جملة من المؤشرات العامة وأبرزها مؤشرات الانفاق والدخل والتنمية الصحية والتعليمية والبنية التحتية، كما تم استعراض الواقع الراهن للقطاعات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع السمكي وقطاع النفط والمعادن والسياحة ومناقشة تحليل البيئة الاقتصادية لتلك القطاعات واختتمت الحلقة النقاشية باستعراض أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المحافظة اقتصاديا من خلال التحليل الاقتصادي للقطاعات وتحديد أبرز الأولويات للتدخلات الاقتصادية من قبل السلطة المحلية والقطاع الخاص بمحافظة حضرموت.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي SEMC يعتبر من المراكز الرائدة في مجال الاقتصاد باليمن ويعتبر أول مركز تم تأسيسه متخصص في الدراسات الاقتصادية ويعمل على إصدار التقارير والدراسات الاقتصادية التي تمثل رافد أساسي للتقارير الدولية للهيئات والمنظمات الدولية.

حضر الحلقة النقاشية كل من: المحامي مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت والأستاذ صالح كرامة عمير المشرف العام لمجموعة هائل سعيد أنعم إقليم حضرموت عضو مجلس أدارة الغرفة التجارية والأستاذ محسن سالم نصير المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقًا عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع والأستاذ عبدالرحمن باحطاب المدير العام لشركة يونيك استارت للاستشارات والدكتور محمد باعمر أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت.