جميح: الحوثيون يحاولون استخدام أسلوب اشاعات ديسمبر 2017 بأحداث حجور

أوضح الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح أن الحوثيين يحاولون استخدام أسلوب الاشاعات المعروف عنهم خلال انتفاضة ديسمبر 2017 في حجور مجدداً.

وقال جميح بتغريدة على حسابه رصدها الخليج 365 اليوم "صبيحة مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح زور الحوثيون مكالمة تلفونية، لغرض إشاعة أن صالح قتل هارباً من صنعاء، ليغطوا على حقيقة أنه قتل مواجهاً غير هارب،".

وأضاف "اليوم ينشر الحوثي محادثات واتس، وتسجيلات صوتية لرجل يبكي ويستجدي، زاعمين أنه بطل اليمن أبو مسلم الزعكري. الكهنة هم الكهنة".

يشار إلى أن المعلومات تحدثت عن استشهاد الزعكري بعد أن قاوم لما يقرب من شهرين في حجور رغم الة الحوثي التي لم تتوقف عن القصف .

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ويستغرب يمنيون صمت الامم المتحدة ومنظماتها تجاه ما يقوم به الحوثي من جرائم في حجور منذ شهرين .

وقال المغرد فهد سلطان في السياق "لو كان الحوثيون هم المُحاصرون لأنقذتهم الأمم المتحدة ولا اشتعلت البيانات والمناشدات وتشكلت لجان التحقيق، وقامت القيامة!".

وأضاف: "لأنها حجور فقد خرست الأمم المتحدة، وخرس معها المبعوث الأممي ومعه كل المنافقين، ووفروا غطاء لكل الجرائم والانتهاكات.!".