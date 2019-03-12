وفد سعودي طبي يزور مديرية دوعن بوادي حضرموت

أجرى وفد سعودي من مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالرياض صباح اليوم، زيارة لمديرية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دوعن بوادي حضرموت، وذلك للإطلاع على سير العمل الجاري في إنشاء وحدة أمل دوعن لإعطاء العلاج الكيماوي والتي ستقام في مستشفى الجحي .

وفي اللقاء الذي إحتضنته قاعة مستشفى الجحي رحب مدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر بالضيوف ومدراء المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ، مثنياً على الدور الذي تقوم به الممكة العربية السعودية من خلال دعمها المتواصل لكافة القطاعات الصحية و التعليمية وغيرها ، و أكد بانخر أن السلطة المحلية بمديرية دوعن تهتم بكل الجهود التي من شأنها خدمة أبناء دوعن كافة.

كما ألقى رياض حبور الجريري مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت كلمة أشاد فيها بالتكاتف والتعاون في إنشاء وحدة أمل دوعن داعياً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكل الخيرين المساهمة في إقامة هذا العمل الخيري وأن تتبعه أعمال أخرى في شتى مجالات الصحة .

الدكتور محمد أحمد العمودي مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية دوعن رحب بالوفد السعودي شاكراً كل الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن داعياً إياهم لتقديم كل الدعم لإقامة وحدة أمل دوعن لإعطاء العلاج الكيماوي والذي سيخدم دوعن والمديريات المجاورة لها.

من جانبه أكد رئيس مؤسسة وادي دوعن للتنمية صلاح عمر باطويحنة أهمية هذه الزيارة المتميزة لوفد مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث والذي تمخض ذلك من خلال اللقاء الذي تم في الرياض والترتيبات التي سبقته .

وأعرب صلاح باطويحنة عن عميق الشكر والتقدير للوفد وتحمله معاناة السفر من أجل الإطلاع على إقامة هذا المشروع الإنساني الهام وتقديم الدعم المادي والمعنوي للوحدة وتجهيزها بكافة المستلزمات واعتبر الزيارة شراكه حقيقية للعمل ضد هذا المرض العضال .

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ومن جانبه تحدث مدير وحدة أمل دوعن لإعطاء العلاج الكيماوي الدكتور سعيد سالم باخريبة عن سير العمل والتجهيز في أقسام الوحدة وكيفية إعداد الجرعات الكيماوية للمرضى ومدى التدريب والتأهيل الذي تلقاه طاقم العمل بالوحدة في المكلا وتطبيقه على أرض الواقع .

رئيس الوفد السعودي الدكتور محمد هاشم الحامد أبدا إعجابه بالخطوات الجارية في إنشاء وحدة أمل دوعن والجهود التي تبذلها مؤسسة وادي دوعن للتنمية ومكتب الصحة بدوعن وحرصهم على تخفيف معاناة المرضى واعتبرها خطوة في المسار الصحيح .

مبدياً أستعداد مستشفى الملك فيصل تقديم أوجة العون والمساعدة للوحدة لترى النور في القريب العاجل ورفدها بالأجهزة المطلوبة لتلبي إحتياجات مرتاديها من مرضى السرطان .

و تحدث في اللقاء المهندس صالح ميسري باجري عضو اللجنة التنسيقية لدعم مراكز السرطان مرحباً بفكرة إنشاء وحدة أمل دوعن والتي ستقدم العناية الكاملة للمرضى وحث الطاقم على التعامل باخلاقيات المهنه .

حضر اللقاء مدير أمن مديرية دوعن المقدم عبود مقداد ومدير الشوون الإجتماعية بدوعن أبوبكر سليس العمودي ومدير مكتب المدير العام بدوعن عبدالله حسن العماري ومدراء المؤسسات و المستشفيات وكوادر صحية وجمع من أعيان ووجهاء مديرية دوعن.