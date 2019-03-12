التميمي يتفقد القطاع الشرقي من ساحل حضرموت

تفقد العقيد هاني سعيد التميمي قائد قولت السواحل بمحافظة حضرموت بنزول الميداني للقطاع الشرقي التابع لخفر السواحل واطلع على سير ونشاط المواقع والموقع الفرعية التابعة له .

حيث تفقد نقطة عسد الفايا بمديرية قصيعر، واطلع على سير نشاط النقطة، وأكد على اهمية الرفع من اليقظة والحس الامني المستمرة وقد استمع للجنود و أهم متطلباتهم التي هم بحاجة لها، وأكد أن قيادة خفر السواحل ستقوم بتحقيق جميع متطلبات النقطة .

واستمرت زيارة العقيد التميمي لمعسكر قيادة خفر السواحل قصيعر والتي تجري فيه الأعمال الانشائية والتطويرية منها إكمال سور المعسكر وإعادة صيانة المطبخ، ووجه باستكمال إعادة بناء بوابة المعسكر وتجهيز وترميم مسجد المعسكر .

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وكما التقاء العقيد هاني سعيد التميمي خلال زيارته لمديرية قصيعر بجمعيات الصيادين، ونقاش معهم أمور تربط الجمعيات بخفر السواحل بقصيعر .

وكما تفقد موقع خفر السواحل بمنطقة المصينعة، واطلع على ما تم إنجازه في إعادة تأهيل للموقع، واطلع على قوة المعسكر وحثهم على الانضباط والثبات والصمود في مواقعهم البطولية لتأمين سواحل حضرموت من عمليات التهريب .

تأتي هذه الزيارة بتوجهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومتابعة مستمرة ودعم سخي من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لما يبذلوه من اهتمام خاص بقوات خفر السواحل لتأمين السواحل بحضرموت .