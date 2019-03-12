شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يكشف حقيقة التسجيل الصوتي لقائد مقاومة حجور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح عن حقيقة تسجيل صوتي تناقل على تطبيق واتس أب قيل انه لقائد مقاومة حجور قبل استشهاده .

وقال الجميح في تغريدة "رصدتها "صحيفة عدن الغد" انه في صبيحة مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح زور الحوثيون مكالمة تلفونية لغرض إشاعة أن صالح قتل هارباً من صنعاء،

وأكد الجميح ان المليشيات استخدمت هذه الحلية ليغطوا على حقيقة أنه قتل مواجهاً غير هارب،

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واضاف:اليوم ينشر الحوثي محادثات واتس، وتسجيلات صوتية لرجل يبكي ويستجدي، زاعمين أنه بطل اليمن أبو مسلم الزعكري. ..الكهنة هم الكهنة!

وكان التسجيل الصوتي يدعو فيه رجل يبكي لمساندة قبائل حجور ويهاجم الشرعية ويتهم قادتها بالتخوين والعمالة مؤكداً بأن قادة الشرعية هم من سلم حجور للحوثي

وتابع في التسجيل قائلاً: اما الشرعية فلا خير فيها مؤكدا بأنهم يريدون الاسترزاق فحسب

ومن جانبه استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر التسجيل الصوتي بعد استشهاد قائد مقاومة حجور وقال النشطاء ما الذي سيستفيد ناشر التسجيل الصوتي من هذه الدعوات التي تدعوا لمساندة القبائل عقب سقوط جبهة حجور بيد مليشيات الحوثي .