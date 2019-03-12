شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في المملكة العربية السعودية ..بوفاة هذا الامير ( تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي في السعودية، مساء امس الإثنين، وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.
وقال الديوان الملكي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.
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