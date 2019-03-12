اللواء الزبيدي يختتم زيارته إلى بريطانيا وهذا ما قاله عن نتائجها

إختتم رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، خزيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي استمرت أسبوعاً كاملا، تلبيةً لدعوة من مجلس العموم البريطاني .

وأجرى الزبيدي خلال تواجده في بريطانيا عدداً من اللقاءات مع صانعي السياسات البريطانية، بما في ذلك أعضاء البرلمان، وحكومة المملكة المتحدة، وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية، وأبناء الجالية الجنوبية.

ووصف الزبيدي في تصريح له الزيارة بالتاريخية لماحققته من نتائج، وقال "كانت زيارتنا إلى المملكة المتحدة خطوة مهمة لتعزيز تفاعلنا مع شريك دولي رئيسي نحو إيجاد حل لقضية شعب الجنوب، دون أن نغفل رغبتنا في التعاون لحل الأزمة اليمنية بشكل عام".

وأضاف "أكدنا في كل اللقاءات التي عقدناها، التزام المجلس الانتقالي الجنوبي للتوصل إلى حلٍ سياسي لإنهاء هذه الحرب ومعاناة الشعبين في الجنوب والشمال".

وأوضح الزُبيدي أن لقاءاته مع المسؤولين والفعاليات الرسمية والمدنية، تضمنت التأكيد على أن الحل الدائم للأزمة اليمنية ومشاكل اليمن سيكون مستحيلاً من دون الوصول إلى حل جذري للقضية الجنوبية، يقبل به شعب الجنوب، كما أن الحل الشامل يتضمن الحاجة الملحة لتمثيل الجنوب بشكل موثوق على طاولة المفاوضات.

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وجدد الزُبيدي التزام المجلس بالعمل بشكل بنّاء مع مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لضمان معالجة مطالب وتطلعات شعب الجنوب بما في ذلك حقه في تقرير مصيرة في إطار أي مفاوضات قادمة.

وقال "لقد استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي كجهة فاعلة ذات شرعية على الأرض من خلال تمثيل في جميع محافظات الجنوبية، أن يضع خططاً لقيادة الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك فيما يتعلق في دور المجلس الحاسم والفعّال في محاربة الإرهاب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين"، مبينا أن هذه الخطط، التي تم تطويرها مع ومن أجل الجنوبيين، تم استقبالها بترحيب كبير من قبل جميع الشخصيات والمؤسسات والمنظمات التي تم الألتقاء بها.

كما جدد اللواء الزبيدي تأكيد قيادة المجلس استعدادها للعمل مع شركاءه الدوليين لصياغة مستقبل لسلام مستدام، بإعتباره مسؤولية المجلس تجاه شعب الجنوب .

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