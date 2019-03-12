محافظ أبين اللواء أبوبكر يُبشر بقدوم مشاريع ضخمة في المحافظة

قال اللواء أبو بكر حسين محافظ محافظة أبين أنه تسلم محافظة اشبه بخرابة تركها الجميع في ظل أوضاع صعبة مشيرا بقوله:" لكن لم نيأس وسارعنا لحل قضايا كثيرة وبجهود ابناء ابين أنفسهم تقلبنا على صعوبات كثيرة ونحن قادمون على بناء المحافظة من جديد.

وذكر المحافظ في تصريحات صحفية أن المحافظ تكالب عليها انياب الجشع والطمع وانهكتها حروب لم تبقي منها شئ سوى رفاث الذكريات ونحن أخذنا على أنفسنا عهد أن نبني محافظتنا.

وعن مصنع شقرة لتعليب الاسماك قال المحافظ :" سيعود المصنع وسيعود ميناء شقرة وهناك دراسة ايضا لعمل ميناء تجاري بالشيخ سالم كوننا بحاجة ماسة نحن وشركائنا بالجانب التجاري بحاجة لهذا الميناء والذي من خلاله سيصدر الاسمنت والمحاصيل الزراعية وكثير من الأعمال التي ستساعد على نمو وحركة المحافظة.

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وأشار أن العمل جاري على انشاء محطات توليد كهرباء لعدة مديريات بالمحافظة وعمل طرق ورصف وإنارة للمحافظة خلال هذا العام.

وأكد أن هناك اعتماد لمشاريع ضخمة سابق لكن لن تجد الاعتمادات مشيرا ان قيادة المحافظة تقوم بالمتابعة من أجل استعادة هذه المبالغ للعمل على تنمية وعودة المحافظة لعهدها السابق.

وتطرق اللواء ابوبكر حسين لمصانع الاسمنت بابين والتي ينتج احدها 5000 كيس يوميا وهناك مصنع ينتج 150000 ألف كيس يوميا وهذا سيعود على المحافظة بالنفع وذلك بعد عودة سياقة الاتفاق مجددا وهذا لن يكون إلا بمعية رئيس الجمهورية.