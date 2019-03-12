باشريف يعلن رسمياً نقل شركة تيليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن

أعلن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس، لطفي باشريف، اليوم الثلاثاء، رسمياً نقل الشركة اليمنية للإتصالات الدولية، تيليمن، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية للشركة .

وقال باشريف أن إنعقاد إجتماع الجمعية في عدن يعد الاول بعد نقل مقر الشركة للعاصمة المؤقتة عدن .. لافتاً إلى ان تيليمن شركة وطنية تتبع الدولة بمساهمة بين المؤسسة العامة للإتصالات، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلت من أجل نقل المقر الرئيسي للشركة إلى عدن .

من جانبه اكد محافظ محافظة عدن، احمد سالم ربيع، اهمية هذه الخطوة والتي تمثل منجزا كبيرا بحد ذاته يعطي للعاصمة عدن رافدا جديدا في الاهتمام بها كمدينة تجارية واقتصادية .. لافتاً إلى ضرورة أن ينال هذه المحافظة ولو جزء بسيط من ايراداتها للاستفادة منها وتوظيفها في توفير خدمات البنية التحتية ومنها .

حضر الإجتماع، نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، ووكيل أول وزارة الصناعة، علي عاطف وعدد من المسؤولين .