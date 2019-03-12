الداخلية تناقش تأهيل منتسبيها في المعهد العالي لصناع القرار

بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل اللواء الدكتور رياض الفقير، مع مدير معهد عدن العالي لصُنّاع القرار الدكتور مهدي بارحمة، أوجه التعاون بين الجانبين، وآليات الاستفادة من المعهد في تأهيل وتدريب منتسبي الوزارة.

وفي اللقاء، الذي حضره مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية العميد الدكتور حسن يحيى، تم الاتفاق على تأهيل كوادر جديدة من وزارة الداخلية في عدة مجالات، منها: البحث الجنائي، والأدلة الجنائية، وأقسام الشرطة، والمصالح المختلفة.

كما أقر اللقاء، إقامة الدورة في (194) ساعة، لتخريج الكادر من المعهد بشهادة دبلوم عالي في مجال حقوق الإنسان.