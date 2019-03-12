لسيغارد يؤكد على ممثل الحوثيين بالانسحاب

عاودت الاجتماعات في الحديدة برئاسة المراقب الدولي مايكل لوليسغارد مع ممثلي الحكومة والمليشيا الحوثية.

وأفادت مصادر متطابقة إن لوليسغارد تناقش معهم حول سحب مسلحيهم إلى بعد خمسة كيلو مترات من مينائي الصليف ورأس عيسى كمرحلة اولي لاعادة انتشار القوات تم ذلك خلال الاجتماع الاخير في الحديدة.

وقالت هذه المصادر ان هذا الاجتماع جاء بطلب من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث للضغط على الحوثيين الذين أكدوا تمسكهم بتسليم الموانئ لقواتهم المنظوية تحت مسمى خفر السواحل المتواجدة هناك والتي تتحفظ الحكومة اليمنية بشأن تسليم الموانئ عليها.

واستبعد مصدر مفاوض من القوات الحكومية أن يجتمع اليوم الثلاثاء كبير المراقبين بوفدهم نتيجة طلب الأخير مزيدًا من الوقت لإقناع الحوثيين بتنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق الموقع قبل شهر بين الجانبين، قائلًا للمشاهد، إن مايكل لوليسغارد طلب من ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة المزيد من الوقت لعقد لقاءات مكثفة مع الحوثيين.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد شهر من اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على إعادة انتشار قوات الجانبين في مرحلتين، حيث فشلت المساعي الأممية في وقت سابق على تنفيذ الخطوة الأولى من هذا الاتفاق.