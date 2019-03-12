كروان وادي حضرموت يطلق أغنية حضرمية باللون العراقي

أطلق كروان وادي حضرموت المطرب الشاب عمر هادي، أغنيته الجديدة "مالي غيرك"، مضيفا إضافة جميلة على رونق الأغنية الحضرمية.

ويأتي هذا العمل الفني الفريد من نوعه، بالتعاون مع الشاعر عمر المحضار، والملحن الكبير محمد الفضلي المعروف بـ"أبو أكرم"، ومن تصميم واخراج ومونتاج الفنان محمدابوبكرباحرمي، ومكساج وموسيقى

المتألق الفنان علي جمال السقاف.

وقال الملحن محمد الفضلي في تصريح خاص 'لليمن العربي'، إن هذا العمل الجديد للفنان عمر هادي هو اضافة رائعة منا للحن الأغنية، حيث بدأت وكأنها جديدة في الساحة الحضرمية من حيث اللحن.

وأضاف الفضلي، اخترت ألحانا تميل للون العراقي في إطار التجديد لثقتنا في أنها ستكون مميزة عن كل الأعمال الجميلة السابقة.

وقال الفنان عمر هادي 'الخليج 365'، إنه لم يتوقع ان تنتشر الأغنية الجديدة "مالي غيرك"، بسرعة عبر مواقع وتطبيقات التواصل على المستوى المحلي، حيث تم تداولها على نطاق واسع قبل إشهارها على موقع الفديدهات الشهير 'يوتيوب'.

جدير بالذكر، أن هذا العمل الحضرمي الفريد من نوعه تم تسجيله بأستوديو السقاف، بسيئون التابع للموزع علي جمال السقاف.

وفيما يلي ينشر 'الخليج 365' كلمات الأغنية حصريا:

تظن اني في الهوى شفت غيرك

ونسيت عهدي معاك انسيت خيرك

بالله كيف يسمح لك ضميرك

بكلام العاذل لايسرح تفكيرك

انا مالي غيرك

انت بداية قصة عشق الصبا

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عمري وهبته لك حتى المنتهى

وكلما جاء بعدك يذهب سدى

ماله على فؤادي كما تأثيرك

انا مالي غيرك

ياخل اهل الفتن مالهم امانه

يقلبون القول ع كمين مكانه

قصدهم فرقة احبه ومهانه

احذر من أخو أبليس يصبح نصيرك

انا مالي غيرك

الصبر خليته امام كل مابدا منك

وصدق حبي مايغيره سوء ظنك

لابد مايردك يوم أحساسك لانك

تعرف بأني في المحبه مصيرك

انامالي غيرك