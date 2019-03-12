شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن وفاة رئيس عربي والتلفزيون الرسمي يكشف التفاصيل .. شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلام سويسرية، للمرة الأولى، تقارير تحدثت فيه عن حقيقة مغادرة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جنيف.

ونسبت صحيفة "تريبيون دى جنيف" السويسرية الى مصادر طبية من داخل مستشفى جنيف الجامعي، أكدت أن حالة الرئيس الصحية كانت حرجة ، وانه بدا كالشبح، ولم يظهر للعلن ولا مرة واحدة".

المصدر اضاف ..اعتقد ان بوتفليقة لم يعد حيا وانه مات وان الطائرة التي تحدثت عنها وسائل الاعلام لم تكن على متنها جثة الرئيس بوتفليقة .

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تصريحات الصحيفة السويسرية دحضتها اعلان التلفزيون الرسمي الجزائري والذي قال "وصل الرئيس بوتفليقة إلى المطار العسكري بوفاريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية".

وقال التلفزيون الجزائري "أنهي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينة".

وكان بوتفليقة، قد تقدم مؤخرا بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.