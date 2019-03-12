الشرفي: كنا على قدم وساق من أجل حجور وفوجئنا بأمور كثيرة مؤلمة

قال مستشار وزير الإعلام، فهد بن طالب الشرفي، اليوم الثلاثاء، "منذ اليوم الاول لانفجار الموقف بين حجور والحوثيين قمت بواجبي قدر مستطاعي نصرة لحجور وكان أكثرهم يدخل في الخاص ليحثني على تكثيف الجهد"..

وأضاف الشرفي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصدها "الخليج 365" - "كثير من أبناء حجور كنّا على اتصال وأغلبهم لا أعرفهم ، وليس لي هدف ولا مصلحة سواء انني رأيت في ثورة حجور أملي وأمل كل يمني في الخلاص من جرثومة الامامة اللعينة".

وتابع:"بعيدا عن الاعلام كنّا على قدم وساق تواصلا وعملا طوعيا من أجل حجور وفك الحصار عنها ، فوجئنا بأمور كثيرة مؤلمة وعرفنا كمية حقارة مرعبة لدى قيادات يفترض ان يكون لديها شيئا من الشرف ".

ومضى:"لم نسيء ولن نسيء لذرة رمل حجورية فما بالك بقادة عظماء أفذاذ سواء الزعكري او فلات او العمري او ريبان او النمشة او السعيدي او عرجاش او غيرهم ممن لا يتسع المجال لذكرهم ولا نفهم ولا نريد أن نفهم التقسيم الحزبي لمديرية كشر ولا يعنينا ذلك مثلما هو لا يعنيهم في مواجهة آلة الاجرام الامامية اللعينة وقد جربنا أهوال الحرب وما معنى ان تكون بلدك او منطقتك في مواجهة مع الحوثيين وكيف انك تلعن كل شيء وتنسى كل الانتماءات اللعينة ولا تتذكر سوى انك تقاتل عن وجودك وحقك في الحياة عزيزا كريما".

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وقال:"بذلنا جهدنا مع الكل وهو جهد المقل ولا يوازي غبار اثارته قدم مجاهد في ميدان المعركة لكنه المتاح لنا ونسال الله القبول وان يعفو عنا ويتجاوز عن تقصيرنا".

وشدد قائلاً:"لست انا من نكص عن واجب وليس لي اي علاقة بايقاف الجبهات وعدم التحرك العسكري لإعانة حجور وفك الحصار عنها ومن اراد ان يعلق فشله علينا ويسلط أبواقه للنيل منا كرد جميل فله ذلك ولكنا مجروحين موجوعين والله يعلم كم النفس مكلومة مما حصل ".

واختتم:"رحم الله شهداء حجور قادة وأفراد والخزي والعار لكل من خذلهم والله من وراء القصد".