التقى المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر بمقر البرنامج في الرياض الرئيس التنفيذي لمعهد الجزيرة العربية السيد علي الشهابي، ونائب رئيس شؤون الدرسات الدولية بمركز أمريكا الجديدة ومحلل قضايا الأمن القومي بشبكة CNN الإخبارية السيد بيتر بيرجن. ووفق متابعة "الخليج 365"، جرى خلال اللقاء تقديم آخر مشروعات البرنامج التي يتم تنفيذها حاليًا في عدة محافظات. وضم الوفد الباحثين بمعهد هدسون السيد مايكل دوران والسيد مايكل بيرجنت، والسفير الأمريكي لدى البحرين سابقًا الباحث بمعهد الجزيرة العربية آدام ايرلي، والباحث بمعهد الجزيرة العربية السيد فراس مقصد. وأمس التقى سعادة المشرف على البرنامج السعودي، السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ، وتم النقاش حول سبل تعزيز التعاون فيما يخدم الأشقاء في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر يلتقي باحثين ومهتمين عربا وأجانب.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.