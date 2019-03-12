غلاب: كتلة حيوية من حجور هزت أركان الحوثية الإيرانية

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الثلاثاء، "بأبسط معايير قياس الواقع وبموضوعية فان كل عوامل هزيمة الحوثية اوضح من عين الشمس في رابعة النهار".

وأضاف غلاب في سلسلة تغريدات رصدها "الخليج 365" - "ولم يبق غير تحديد مسارات المعركة وترتيب اوراقها

وأي حسابات خارج سياق هزيمتها لا يمكنها ان تعيق المعركة فقط تخفيف سقوطها".

وبين أن "المسألة مرتبطة بمصير شعب وبأمن جزيرة العرب وامن العرب القومي".

وتابع:"وكلما فتح المتآمرون قضايا جانبية لتفكيك اهداف المعركة او تحرك المتحركون لإعاقتها او تقيئ البعض بالاخطاء لاطالة عمر الحوثية ستجدون ان حيوية الاحرار تندفع لحماية المسار وتواجه بشراسة والاهم ان حاجات الشعب وتلقائيته النابذة للعنصرية الكهنوتية سيحددان مسار المعركة بالضربة القاضية".

ولفت إلى أن "الموجة الثانية للمقاومة من عتمة الى الثاني من ديسمبر الى حجور الى كل حراك في مناطق سيطرة الحوثية ستجدون توالد غضب جامح ومسار لا يقبل غير الحسم العسكري ولا يرى الحل السياسي غير مسار لتثبيت اركان الإمامة وان بوسائل اخرى".

وتابع:"موجة المقاومة الثانية غاضبة كاسحة ومازالت في مراحلها الاولى".

وذكر أن "كتلة حيوية من حجور هزت اركان الحوثية الإيرانية وكسر هيبتها واستنزفتها بالسلاح الشخصي وتوحد احرار اليمن ككتلة واحدة وغدى كل يمني حجوري".

وقال:"قاتلت حتى بالصواريخ ولم تنتفض مديرية كشر كلها بل احرار من كرامة ونسجوا للتاريخ مجد.

Advertisements

ماذا لو انتفضت قبيلة حجور في عشر مديريات؟، الحوثية توقد جحيم نهايتها".

وشدد "مازالت حجور تغلي ومقاتليها يتحركون في عروق ارضهم وقد رأوا بأم اعينهم دموية وحقد وعنصرية الحوثية

وكر وفر وجولات قادمة فالشعب لن يهجع ولن يمل، وجبهات تحيط بالحوثية من الجهات الأربع وفي أحشاء مناطق سيطرتها غضب شعبي ينتظر دوره ليعلم من قهزوه معنى الكرامة، مبيناً "الحوثية بعد حجور منهكة ومرعوبة".

ومضى":لتعلم الحوثية ان حجور فتحت أبوابا عظيمة للقوى الجمهورية من احزاب وتكوينات وقبائل وأفراد.

وحيوية المعركة مترسنة بالقهر وبراكين الغضب تغلي وانفجار تسونامي سيتحرك للقضاء على الجريمة.

حجور وضعت الحوثية في زاوية الرعب من اي حراك شعبي وعسكري شامل، وعواصف المواجهة الحاسمة قادمة لا محالة".

وقال:"تمكنت جماعة وطنية من حجور مديرية كشر ان تواجه استنفار شامل للحوثية وكسرت هيبتها بالعزيمة والاخلاص، دفعت الحوثية بكل قوتها وتجاوز عدد قتلاها الف مليشاوي ومازالت الموجة الثانية من المقاومة في حدودها الدنيا، وأعطتنا حجور درسا في الكرامة والعزة وفتحت أبواب للتصحيح وتقوية عوامل النصر.

واختتم:"مصير مشترك ومعركة واحدة هكذا تحدثت حجور كانوا على قلب رجل واحد ودافعوا عن انفسهم كجماعة وطنية متماسكة في مواجهة العدوان الحوثي، استشهدت قيادات المؤتمر والإصلاح والسلفيين ومصير القائد الناصري مازال مجهولا، الحوثية لا تفرق بين نابذي ولايتها الاجرامية فكل جمهوري شيطان ودمه مستباح".