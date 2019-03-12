الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين في شبوة

وزع فريق "الهلال الأحمر الإماراتي" مساعدات غذائية وإيوائية تتضمن مكونات الغذاء الرئيسية ومخيمات وبطانيات لمخيم النازحين بمديرية عتق في محافظة شبوة استهدفت "3500" فرد.

وطبقا لمصادر رسمية إماراتية، تأتي هذه المساعدات اسهاما من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في التخفيف من معاناة النازحين في ضل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وعبر النازحون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من النازحين في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وأكدوا أن وصول المساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي وأهمها الخيام والغذاء جاءت في وقتها نظرا لصعوبة الوضع الذي يعيشونه.