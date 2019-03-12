قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في باقي بصعدة

قُتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس الإثنين، بنيران قوات الجيش اليمني، في مديرية باقم، شمال غرب محافظة صعدة.

وقال ركن استخبارات محور علب العقيد محمد البخيتي، إن الجيش شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا في قرى آل الزماح بمديرية باقم، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" الإثنين.

وأشار العقيد البخيتي، إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت تحصينات الميليشيا وتعزيزاتها.

وأكد أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوةً على تدمير عدد من آلياتها التابعة لها، وأسر اثنين من عناصرها.

وتشهد مختلف جبهات صعدة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.