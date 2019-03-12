سلمان للإغاثة يوزع 1060 سلة غذائية لطلاب مركز النور للمكفوفين بالمكلا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الإثنين ، 1060 سلة غذائية على طلاب مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا.

رافق ممثلو مركز الملك سلمان خلال تدشين مشروع توزيع المساعدات الغذائية لطلاب مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي ومدير مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين سعيد باثقيله. وخلال كلمته، وجه محمد العمودي بإسم السلطة المحلية في المحافظة الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهودهم المبذولة لانتشال الوضع الإنساني في اليمن، وحضرموت على وجه الخصوص واستجابتهم السريعة لتوزيع المساعدات الغذائية والإغاثية للطلاب في العزب والتجمعات الطلابية واستهدافهم لمركز النور للمكفوفين على وجه الخصوص.

بدورهم، قدم قسم الفنون التشكيلية بمركز النور لوحتين فنيتين من عمل الطلاب إهداء لمركز الملك سلمان وأخرى لوكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية نظير جهودهم في تحسين الوضع المعيشي لطلاب مركز النور للمكفوفين.

حضرالتدشين المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت هاني عبدالله البيض، وأوسان باحسين نائب المدير ، ومدير مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين سعيد باثقيله.