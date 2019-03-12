شكرا لقرائتكم خبر عن يمنية حملت الجواز اليمني باكية فأبكت لجنة التحكيم وجميع المشاركين في البرنامج ... وفازت في المركز الاول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد يمنية حملت الجواز اليمني باكية فأبكت لجنة التحكيم وجميع المشاركين في البرنامج ... وفازت في المركز الاول Advertisements الحلقة كاملة

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