قرقاش: الأولوية في اليمن هي لمواجهة الحوثي

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، د. أنور محمد قرقاش، إن الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، 12/آذار/2019، أنه وبدون ذلك لن يستقر اليمن ويتأثر سلبا أمن المنطقة.
وتابع الوزير الإماراتي: أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل.
وأكد قرقاش أن الطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية وهو ما أدركته الامارات عبر مساهمتها في التحالف العربي.
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