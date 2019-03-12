أوقاف حضرموت تنظم محاضرة عن مراقبة الأهلة بمدينة تريم

نظمت وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت ، أمس الإثنين ، محاضرة دعوية حملت عنوان ( فن المراقبة .. والمتطلبات وأهم معايير المراقبة والمستجدات الحديثة في هذا الفن )، وذلك بقاعة دار الكتاب والسنة بمدينة تريم.

في بداية المحاضرة ، وبعد الاستماع إلى آيات الذكر الحكيم ، رحب مراد صبيح، مدير عام مكتب الأوقاف في وادي حضرموت، بالعلماء والمشائخ والضيوف و الأساتذة والمختصين وطلاب العلم، مؤكدا على حرص المكتب على جمع كلمة الناس ، وزيادة التثبت والتأكد من الجدول الذي أعده المكتب الذي هو خلاصة لعدد من النزولات الميدانية وما يتعلق بهذا من أمور مهمة.

وألقى الشيخ هشام إبراهيم الحمراني مفتي محافظة معان بدولة المملكة الأردنية الهاشمية، كلمة أوجز فيها أهمية مراقبة الأهلة وتحديد مواعيد الصلوات وما يتعلق بها من الأمور الفلكية ، والتكامل بين رجال الفقه والمختصين في مجال الفلك ، كما شكر في ختام كلمته مكتب الأوقاف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. بدوره، تطرق الدكتور عماد عبدالعزيز مجاهد رئيس دائرة الأهلة والمواقيت بدائرة الإفتاء الأردنية خلال المحاضرة، إلى العديد من المواضيع أهمها ضوابط معرفة طلوع الفجر الصادق والمنازل القمرية وكيفية الاستفادة من أقوال العلماء السابقين والفلكيين المعاصرين في هذا المجال والعديد من المواضيع الأخرى.

حضر اللقاء العلامة الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور، والفلكي سالم الجعيدي وعدد من العلماء والشيوخ و الفلكيين بوادي حضرموت وطلاب العلم.

الجدير بالذكر أن أعضاء الوفد الأردني وصلوا ظهر الأحد الماضي، إلى مطار مدينة سيئون، وكان في استقبالهم مراد صبيح مدير عام مكتب الأوقاف بالوادي والصحراء و عبدالرقيب العطاس رئيس مجلس أمناء كلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية. وسيقوم الوفد خلال هذه الزيارة بعدد من الزيارات والمحاضرات والنزولات إلى مواقع الرصد ومراقبة الأهلة بوادي حضرموت.