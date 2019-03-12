حركة حقوقية: قطر تقدم غطاء لتيارات متطرفة منها الإخوان والحوثي

قالت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، لمنظمات الممولة من قطر تقدم غطاء حقوقياً لتيارات متطرفة، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وميليشيات الحوثي، محذرة الحركة الآليات الدولية والإقليمية من خطورة التقارير المفبركة التي تصدرها تلك المنظمات الممولة.

وأضافت الحركة في بيان لها، أمس الاثنين، أن قطر تقدم دعماً ل18 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان كرشوة، لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب، والمقاطعة للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

ودعت الحركة إلى إصدار قائمة سوداء بأسماء تلك المنظمات، حتى يتم الانتباه لحركتها في المحافل الحقوقية الدولية، ولدى الرأي العام العالمي، والعربي.

مؤكدة أن هناك 18 منظمة حقوقية تقوم قطر بتمويلها، وهي مؤسسة الكرامة التي أسسها عبدالرحمن النعيمي وتعمل في جنيف، ومنظمة كوميتي فورجيستس التي يديرها الإخواني أحمد مفرح في سويسرا، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، ومنظمة «ليبرتي» بلندن، ومنظمة حقوق الإنسان الإسلامية، والائتلاف العالمي للحقوق والحريات في جنيف وباريس وواشنطن ولندن، ومنظمة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية نضال، والشهاب لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور.