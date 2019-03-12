المليشيا تقر رفع أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.. السعر الجديد

أقرت مليشيا الحوثي تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها يوم أمس.
وأعلنت شركة النفط، في العاصمة صنعاء، رفع سعر الدبة البنزين (20 لترا) إلى 7300 من 6500، والدبة الديزل إلى 8600.
وقالت الشركة إن ذلك يأتي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، وطلب التجار.
وتجني المليشيا الحوثية المليارات من فوارق بيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.
وتعد أسعار المشتقات في تلك المناطق هي الأعلى مقارنة بها في عدن ومأرب وحضرموت.
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