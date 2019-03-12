مناقشة تعزيز عمل أقسام الأمن والشرطة بمديريات ساحل حضرموت

اجتمع العقيد عبد الله عوض مساعد المدير العام للأمن والشرطة لشئون الأمن ،الإثنين، مع اللجنة الأمنية المكلفة من العميد منير التميمي المدير العام للأمن والشرطة؛ لمتابعة أداء عمل إدارات وأقسام الشرطة في كافة المديريات.
وركز الاجتماع على سبل تعزيز العمل الأمني في المديريات وتطويره والوقوف على أبرز المشاكل والصعوبات التي تمر بها بعض أقسام الشرطة في بعض المديريات والرفع بها لقيادة الأمن لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها.
كما تطرق الاجتماع للدورات التأهيلية للأفراد في كافة المجالات التخصصية والتي تأتي ضمن أولويات القيادة الجديدة للأمن والشرطة ممثلة بالمدير العام العميد منير كرامه التميمي،وكذلك استكمال النواقص البسيطة في البنية التحتية لأقسام الشرطة في بعض المديريات.
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