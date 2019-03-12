صحيفة: المليشيا استخدمت كل الوسائل لإخضاع قبائل حجور

قالت صحيفة الخليج الإماراتية ان الانتهاكات والفظائع التي ترتكب في منطقة حجور بمحافظة حجة اليمنية من قبل ميليشيات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، تكشف الوحشية التي اعتادت الجماعة ارتكابها بهدف إخضاع المجتمع المحلي الرافض لسلوكها، وهي وحشية تثبت أنها لا تعدو كونها تشكيلاً عصابياً لا علاقة له بالتعايش الداخلي، وأن هدفها يكمن في الاستيلاء على مفاصل الحياة في البلاد، ونشر الرعب والموت والدمار.

وذكرت ان الجرائم التي تم ارتكابها في حجور تجاوزت الحد المعقول، إذ إن العصابة الحوثية لم تتورع عن استخدام الوسائل كافة لإخضاع قبائل المنطقة المعارضة لحكمها، بما فيها السلاح الثقيل، نتج عنه سفك دماء أبرياء وتشريد وتهجير الآلاف من أبناء المنطقة، الذين فروا إلى مناطق خارج مناطقهم، ووصل الأمر إلى مستوى أكبر من الهمجية عندما استخدمت الميليشيات أسلوب هدم وتفجير منازل معارضيها، وهو أسلوب تعتقد الجماعة الحوثية أنه يعمل على ردع المعارضين والمخالفين لتوجهاتها، لكنها لا تدرك أنها بمثل هذه الأفعال إنما تؤسس لثارات اجتماعية طويلة الأمد ستخلف آلاف الضحايا الأبرياء في المستقبل.

وخلصت الى ان الجماعة الحوثية رفضت كل الحلول التي من شأنها حقن دماء اليمنيين، خاصة قرارات الأمم المتحدة القاضية بإنهاء الانقلاب ومفاعيله والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى توفير أجواء مناسبة لعودة الحياة الطبيعية لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصالحهم وخسروا وظائفهم، وأصبحوا غير قادرين على توفير متطلبات حياتهم اليومية، خاصة في ظل انقطاع الرواتب، بعد أن وضع الانقلابيون يدهم على مفاصل المؤسسات الإيرادية للدولة وتسخيرها لصالح حروبهم الداخلية والخارجية، ما يفتح الباب أمام استمرار معاناة الشعب اليمني لزمن طويل.