ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله: 601. خط الرحله: القاهرة - عدن. الاقلاع: 02: 30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 07: 00 صباحا. رقم الرحله: 608. خط الرحله: عدن- القاهرة. الاقلاع: 08: 30 صباحا. الوصول: 11: 00 ظهرا. رقم الرحله: 602. خط الرحله: عدن- القاهرة. الاقلاع: 07: 00 صباحا. الوصول: 09: 30 صباحا. Advertisements رقم الرحله: 603. خط الرحله: القاهرة- عدن. الاقلاع: 10: 30 صباحا. (توقيت القاهرة) الوصول: 15: 00 عصرا. رقم الرحله: 609. خط الرحله: القاهرة- عدن. الاقلاع: 08: 30 صباحا. (توقيت القاهرة) الوصول: 13: 00 ظهرا. رقم الرحله: 600. خط الرحله: عدن- القاهرة. الاقلاع: 15: 00 عصرا. الوصول: 17: 30 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.