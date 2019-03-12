شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز يزف هذا الخبر السعيد لعائلة البطل الزعكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القيادي في اللجنة الثورية العليا فارس عبدالله ابو بارعة على اسشتهاد قائد مقاومة حجور ابو مسلم الزعكري ووصفه بالشجاع الذي قاتل قتال الابطال حتى النهاية نص ماكتب ابو بارعة لا تكونوا لصوص يسرقون حقوق الخصوم..لتضيع منكم بطولتكم وشجاعتكم في القتال..صحيح أبومسلم خصم وتابع للعدوان لكنه شجاع حميري قاتل قتال الابطال حتى قتل ويده على الزناد وليس كما تحاولون الترويج أن طيران العدوان هو من قتله..الرجل منذ صباح اليوم أعلن بشجاعة على صفحته بالفيس بوك أنه لو بقي معه متر فلن يسلم أو يستسلم ولو كان الانصار يسيطرون على الكرة الأرضية كلها..قال وكتب هذا المنشور وهو يعرف أن مصيره الموت بعد ساعات بعد أن سيطر انصار الله على كل العبيسة ولو كان جبان كان تذلل وطلب العفو لأنه يعرف المصير جيدآ ومع هذا خرج وقالها بشجاعة..البعض يحاول أن يسرق من الزعكري هذه البطولة ويدعي أن طيران العدوان قام بقصف الرجل ومدري أيش..الامام علي اعترف بشجاعة عمر بن ود العامري وابوجهل لم يسرقوا المسلمين منه شجاعته وبطولته في القتال وقال عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن قال فرعوننا أشد من فرعون موسى ...لهذا الزعكري مع العدوان وضد الوطن ومرتزق لكنه شجاع في القتال قاتل قتال الابطال حتى قتل ..علي محسن هرب والحسن ابكر هرب وغيرهم من المرتزقة في الرياض هربوا والزعكري لم يهرب .. أيها الانصار لديكم ما يكفيكم من الانتصارات والبطولات والشجاعة والاقدام في المعارك والصولات والجولات فلماذا تحاولون سرقة شجاعة شخص قد قتل ومات ..هذا اذا كان قد مات فعلا لان الاخبار الى حد الان غير مؤكدة هل هو أسير أم قتيل فقط..المفسبكين هم من ينشرون من الطرفين والله اعلم.. لتزيد محبتكم ويرتفع بريقكم اكثر كونوا كباااااار ولا تكونوا لصوص لسرقة الفتات من الخصم.

