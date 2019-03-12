شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة واضحة لقائد مقاومة ”حجور”.. رفض أن يسلم نفسه واستشهد هو رفاقه.. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

أكد مصادر محلية أن الشيخ علي حزام فلات - قائد مقاومة حجور، وعضو المجلس المحلي في مديرية كشر، استشهد هو وشقيقه حزام، بالاضافة إلى استشهاد القياديين الشيخ محمد حمود العمري رئيس حزب المؤتمر في المديرية، والقيادي بحزب الاصلاح الشيخ محمد الهادي، عقب إصابتهم بجروح كبيرة في المواجهاات مع المليشيات الحوثية التي منعت إسعافهم أو تلقيهم للعلاج. Advertisements وأضافت المصادر أن القادة الأربعة رفضوا أن يسلموا أنفسهم أو يستسلموا لمليشيا الحوثي، وماتوا واقفين كالشجر.. في الصعيد ذاته، أفادت مصادر محلية لـ"بويمن" أن الشيخ المناضل والأسد الجريح وزعيم الحزب الناصري في حجة، الناطق الرسمي لمقاومة حجور، زيد عرجاش، وقع اليوم ومعه جراحه ونجله أسيرين في يد ميليشيا الحوثي، وأضافت المصادر أن عرجاش أسر اليوم وهو جريح بعد أن كان قد أصيب برصاص الحوثي قبل أمس في بني سعيد ورفض أن يخرج من المنطقة أو يختبيء..

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