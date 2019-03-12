شكرا لقرائتكم خبر عن هام ...الاطاحة بوزير الدفاع المقدشي وهذا هو البديل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات جمهورية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة شتشمل أهم الحقائب الوزارية بحكومة معين عبدالملك. وذكرت المصادر" أن التعديلات الوزارية شتشمل ستة وزارات بينها ثلاث سيادية". وكانت قد تحدثت مصادر اليومين الماضيين عن عقد الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعا مع رئيس حكومته معين عبدالملك لمناقشة وبحث أسماء الوزراء الجدد الذين سيشغلون الحقائب الوزارية المقرر تغييرها

وأكدت ذات المصادرة ان وزير الدفاع المقدشي ستتم الاطاحة به بعد ان اثبت فشله الذريع على كل الاصعدة ، وان ابرز المرشحين للمنصب البطل اليمني ومرعب الحوثيين اللواء ثابت جواس.

