قبائل حجور تدفع ثمن إرهاب ميليشيات الحمدين

مع الهزائم والفشل المتتالي لمخططات عصابة الدوحة في اليمن، رغم المحاولات المستميتة لميليشيات تنظيم الحمدين البائسة لنشر الفوضى، كثف الحوثيون الهجمات الدموية لفرض السيطرة، إذ استهدف منطقة العبيسة بمحافظة تحت قصف الدبابات والصواريخ.

وواصلت الميليشيات الممولة من إمارة الإرهاب، هجماتهم البربرية بتفخيخ وتفجير منازل أهالي المنطقة، حيث حاولوا التقدم إلى منطقة كُشر لكن أبناء قبائل حجور تصدوا لهم، إذ اندلعت معارك عنيفة بين أبناء القبائل والحوثيين في الجهة الغربية من مديرية كُشر بمحافظة حجة.

وارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية مجزرة جماعية، الأحد، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلا من أسرتين فقط، ومن بين القتلى 12 امرأة من عائلة الهادي، وثمان نساء من أسرة أحدب، إضافة إلى أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و13 عاما.

وذكرت مصادر ميدانية حسب وسائل إعلام محلية، أن المواجهات بين القبائل والميليشيات الانقلابية انتقلت إلى بلدة نهم غربي كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة، شرقي المديرية، فيما أشارت المصادر إلى تمركز رجال القبائل في جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية في بلدة بني سعد.

وكان المتمردون الحوثيون اقتحموا منطقة العبيسة وعددا من القرى المجاورة و سيطروا عليها، بعد قصف مكثف بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات والصواريخ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير عدد من المنازل السكنية.

وأكدت تقارير إعلامية أن الحوثيين وعقب اقتحام العبيسة، قاموا بتفخيخ وتفجير عدد من المنازل، كما اتخذ المتمردون العبيسة منطلقا لقصف بقية القرى في كُشر بالدبابات والصواريخ المختلفة.

ويشن المتمردون المدعومين من عصابة الدوحة ونظام الملالي الإيراني، منذ عدة أيام هجوما مكثفا على قرى العبيسة، المدخل الشرقي لكشر، وقاموا بمحاولة تأليب بعض القبائل الموالية لهم، لإسنادهم في الهجوم والحصار المفروض على قرى كُشر منذ عدة أسابيع.

الإعلامي اليمني عادل اليافعي كشف عبر حسابه على تويتر تورط عصابة الحمدين في الجرائم ضد قبائل حجور، قائلا "قطر ستدفع كامل ثروتها لبقاء الحوثي ولذا استعانت بخونة الإصلاح في الشرعية من سياسيين وضباط جيش وإعلاميين لدعم الحوثة وتشويه دور التحالف وأبناء الجنوب وقمع أي ثورة تقوم ضد الحوثي شمالا كما حدث في حجور فقد نفذوا الخطة بحذافيرها".

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كما فضح وزير حقوق الإنسان اليمني محمد محسن عسكر، انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالة لإيران في مديرتي كُشر وأفلح الشام في منطقة حجور بمحافظة حجة بعد فرض الميليشيات الانقلابية حصارا خانقا على سكان تلك المناطق.

واتهمت مصادر حكومية يمنية في تصريحات سابقة، النظام القطري بمحاولة التأثير على عملية السلام، بعدما استغل الحوثيين لعرقلة تسليم الأسرى والمختفين قسريًا، من خلال خلق حالة من عدم التوافق.

ورغم أن الدوحة تعد الممول الأكبر لميليشيات الحوثي الإيرانية لتخريب اليمن، حيث حولت الجزيرة إلى بوق ينقل وجهة نظر الحوثي الإرهابي، كما يعمل نظام الحمدين على عرقلة جهود التحالف العربي لاستعادة الاستقرار، إلا أن أذناب ذميم ما زالوا يتباكون على اليمنيين دوليا ثم يشاركون في قتلهم.

وتتواصل محاولات الحمدين لتضليل الرأي العام عن إرهابها، إذ سعت إلى خداع المجتمع الدولي للتغطية على جريمتها داخل الأراضي اليمنية، بإعلان التبرع بـ27 مليون دولار، تحت ذريعة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019.

وسعى نظام الملالي بمساعدة حليفه تنظيم الحمدين، من خلال إبقاء ميليشيات الحوثي في الحديدة، إلى الإمساك بورقة مضيق باب المندب الهامة للضغط على المجتمع الدولي وتنفيذ تهديداتها الإرهابية، لما يمثله هذا المضيق من أهمية على صعيد الملاحة الدولية.

وتواصل قطر مخططاتها الإجرامية والتخريبية في اليمن، لتعزز من نهجها المعتاد في تقويض أمن دول المنطقة، ولتهيئة الطريق للتمدد الإيراني، ولتحقيق هذا الهدف جعلت غايتها تعزيز سلطة ميليشيات الحوثي، حتى أصبح رفع الانقلاب عن اليمنيين لا يناسبها، وفي الجانب الآخر تتباكى أمام المجتمع على أوضاع اليمن مقدمة مساعدات هزيلة لا تطيب جراح أو تغنى من جوع.

ويشهد اليمن، منذ نحو 5 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومليشيات الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.