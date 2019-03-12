الإعلامية "نادية عبدالله" تمثل المرأة الجنوبية في مؤتمر الأقصر بمصر

قالت الإعلامية الجنوبية نادية عبدالله ممثلة ومستشارة الرابطة الإعلامية الجنوبية سمانيوز مديرة العلاقات الخارجية لمنظمة سما للإرشاد والتنمية فرع جمهورية مصر العربية وهي أحد المذيعات البارزات في قناة صوت الجنوب.

وفي كلمتها أثناء مشاركتها في مؤتمر حواء العرب الذي أقيم بجمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة الأقصر السياحية من ال 7 وحتى ال 11 من مارس قالت إن للمرأة في الجنوب تاريخ نضالي وعملي مشرف سجل التاريخ صفحاته بماء الذهب ، وسطرت ملاحم نضالية بمشاركتها في ميادين الثورة مناضلة وثائرة تطالب بالديمقراطية والحرية والكرامة ،

وقالت الإعلامية ناديه عبدالله إن المرأة الجنوبية تحتفل بهذا اليوم العظيم للمرأة كغيرها من نساء العالم

وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وظروف البلاد وآثار الحرب المدمرة التي سببت خسائر كبيرة من أرواح الشهداء وممتلكات الوطن وحياة المواطنين إلا أن المرأة الجنوبية تحيي هذا اليوم وتحتفل فيه ، وتلعب دورا ًحافلاً بالعطاء والعمل والبناء والمشاركة بالدفاع عن الوطن ومشاركتها شقيقها الرجل الثورة والكفاح والفداء

وأشارت ناديه عبدالله إلى أن في الجنوب ماجدات عظيمات ، برزن في تاريخ الجنوب بنضالهن الوطني

فالمرأة هي أم الشهيد واخت الشهيد وزوجة الشهيد

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المرأة في الجنوب تكافح لأجل وطنها والعيش الكريم والدفاع عن لقمة لأبنائها وأخوانها ، وقد تفوقت في مجالات عدة .

وكان لها دور في التنمية المستدامة وحققت أعلى المراتب على مستوى الوطن،، ودول العالم عبر تاريخ الجنوب العربي وقد سجل التاريخ نضال وتضحية المرأة بماء أغلى من ماء الذهب ،

وقد لاقت كلمة الإعلامية نادية عبدالله استحسان الحضور والإعجاب بما تطرقت إليه من شرح عن دور المرأة الجنوبية .

كما قدمت رسالة شكر لدول التحالف العربي لمواقفهم النبيلة ومساعيهم الحثيثة لإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ،وبكل شموخ وكبرياء رفعت علم الجنوب عنواناً لشعبه.

وفي الختام كرمت اللجنة المنظمة للمؤتمر الإعلامية الجنوبية نادية بشهادات تقديرية لمشاركتها الفاعلة في المؤتمر وتمثيل المرأة العربية الجنوبية كما كان هناك تكريم لها من بعض المؤسسات الإعلامية المشاركة في مؤتمر حواء العرب التي اختتم أعماله أمس في جمهورية مصر العربية .