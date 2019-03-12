شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من اضطراب البحر جنوب اليمن والخليج العربي وبحر عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في كل من الخليج العربي وبحر عمان من استمرار اضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصبح قوية السرعة أحيانا وتصل سرعتها إلى 46 كم/ ساعة.

وأوضح المركز أن ارتفاع الموج قد يصل إلى ما بين 5 و7 إلى 8 أقدام في عمق الخليج العربي بينما يتراوح ارتفاع الموج في بحر عمان بين 4 و 6 إلى 7 أقدام في العمق وذلك من الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الأربعاء.