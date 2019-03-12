شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط سعودي ينشر محادثته مع قائد مقاومة حجور قبل استشهاده ويكشف الجهة التي غدرت به .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عن خيانة قيادات حزب الإصلاح الإخواني لأبطال المقاومة الوطنية في حجور بمديرية كشر محافظة حجة شمال اليمن.
ونشر الضابط بدران الحازمي، على صفحته الشخصية في الفيسبوك، محادثته عبر تطبيق واتس آب مع قائد مقاومة حجور أبو مسلم الزعكري رصدها “نافذة اليمن” – قال إنها دارت بينهما فجر أمس الأحد.
وبحسب صور المحادثة، أكد أبو مسلم الزعكري فرار قيادات حزب الإصلاح من مواقعهم في مديرية كشر باتجاه مديرية حيران المحررة عقب سيطرتهم على الإنزال الجوي المقدم من دول التحالف العربي خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أبو مسلم الزعكري: “علي فلات -رئيس فرع الإصلاح- وبقية قيادات الإصلاح غير متواجدين في كشر وفروا إلى حيران، وآخر تواصل لي معهم قبل أربعة أيام”.
وأردف الزعكري بقوله: “فر من كشر رغم أن طيران التحالف كان ينزل الذخيرة عندهم -في مناطقهم يقصد- ويستطيعون مواجهة وقتال الحوثيين لمدة نصف عام”.
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