شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودي يسعد كل اليمنيين الذين ارتكبوا هذه المخالفات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت الادارة العامة للمرور السعودية ان وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود وجه بالسماح لمن عليهم مخالفات مرورية التقدم بشكوى رسمية ، عن طريق بوابة ابشر الالكترونية.

واوضحت الادارة العامة للمرور ان الخدمة ستكون متاحة في البداية لمنطقة القصيم على ان يتم تعميمها في بقية مناطق المملكة قبيل انتهاء العام الجاري 2019م

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