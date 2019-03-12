شكرا لقرائتكم خبر عن لم يقتل: اول جهة رسمية تكشف مصير قائد مقاومة حجور البطل "زعكري" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مقاومة العميد طارق محمد صالح مقتل قائد مقاومة حجور أبو مسلم الزعكري يوم الأحد، واكدت انه معتقل لدى الحوثيين مع اولاده بعد تعرضه لاصابات.

وحملت المقاومة الوطنية الحوثيين مسؤولية الحفاظ على حياة الشيخ أبو مسلم الزعكري، كما عبرت عن إدانتها واستنكارها للجرائم البشعة التي يرتكبها الحوثيين بحق المواطنين من أبناء قبائل حجور بمديرية كشر والتي قالت انها ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وحذرت المقاومة الوطنية الحوثيين من مغبة المساس بقائد المقاومة في حجور أو المواطنين العزل الذين اعتُقلوا بشكل جماعي من داخل منازلهم وقراهم بدون ذنب اقترفوه.

وطالبت المقاومة المنظمات الدولية والإنسانية وفي المقدمة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن، بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الشيخ أبو مسلم الزعكري وكافة أبناء حجور المعتقلين، كما جددت العهد للشعب بأنها على درب الثورة اليمنية والمقاومة سائرة، متوعدة باجتثاث الحوثيين لتخليص البلاد والمنطقة من شرورهم ولوضع نهاية لهذا الرعب والخوف، والاقتصاص من كل من تورط في سفك دماء الأبرياء عاجلا أم آجلا.

كما تعهدت بمواصلة النضال وتقديم التضحيات دفاعا عن النظام الجمهوري ومن أجل استعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل عصابة الحوثي.