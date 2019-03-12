شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جدا.. مسئول رفيع في الدولة يفاجئ الجميع ويعلن رسميا من خذل واغتال قائد مقاومة حجور الشهيد الزعكري "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير أمن محافظة #حجة العميد أمين الحجوري عن العدو الحقيقي لحجة وكشر ولليمنيين جميعا ومن خذل واغتال قائد مقاومة #حجور الشهيد ابو مسلم #الزعكري. جاء ذلك في تصريح تناقله ناشطون لمدير أمن حجة ـ يعيد "يمن الغد" نشر نصه : العدو الحقيقي لنا هو الحوثي وغباء الأصدقاء وحقد بعضهم على بعض. العدو الحقيقي هو الحوثي ومن كان يحاول ان يفرق بين أبو مسلم وفلات والسعيدي والعمري وعرجاش. العدو الحقيقي هو الحوثي ومن أدخل رأسه ليجعل من فلات ندا لأبو مسلم ومن ابو مسلم ندا للعمري و عرجاش والسعيدي ولم يعمل على الدفع بإتجاه اكتمال بعضهم لبعض. العدو الحقيقي هو الحوثي ومن يعفشش زعطان من الناس أو يأخون فلتان. العدو الحقيقي هو الحوثي ومن حاول من هؤلاء أن يجعل نضال حجور برمتها في طرفه أو تحت إبطه بينما كانت حجور هي الدنيا كلها. العدو الحقيقي هو الحوثي ومن حاول أن يقود حجور من خارج حجور ولم يخشع في صلواته بعدما أصبحت هي من تتقدم الصفوف. العدو الحقيقي هو الحوثي وإحجام عقول الأقزام الذين ظنوا أنهم اليوم أعظم من حجور ولم يسموا على جراحهم ولم يستفيدوا من الدرس جيدا. ايها اليمانيون إن من حق حجور اليوم عليكم أن تكفروا كفرا بواحا بكل ما يفرقكم ويشرذمكم وتن تكونوا كبارا بحجم بلدكم الذي استباح كرامته الإرهاب ومشاريع التفرقة والتخريب والهدم. أيها اليمانيون إن ثورة حجور مشتعلة ومستمرة بهذه المبادئ الساميه وبكل الأصول التي تزيد من قوتنا ووحدتنا وتحافظ على اعتزازنا بيمانيتنا وعروبتنا وإنسانيتنا. إن ثورة حجور لن تخفت وستستمر حتى اقتلاع آخر آثار الكهنوت. إن ثورة حجور هي بداية النهاية لكل مشاريع الموت والقتل والتخريب والتجزئة والتفرقة. فتعالوا جميعا واصطفوا صفا واحدا ولنردد القسم مع بعض ولتتظافر جهودنا في خدمة وطننا وبلادنا وعروبتنا. خلاصة الحديث أنه كان هناك من يحاول أن يتبجح أن له في ثورة حجور يد وأنه الرقم الأصعب في هذي المعادلة بينما كان الأبطال هناك يلتحفون بكل من أراد مساندتهم ويستجيبون للجميع بدافع الأخوة الوطنية والمصير الواحد. وكان هناك من هم خارج ميدان الكفاح يقومون بالتصنيف وتقسيم موقف الأخوة دون أن يعلم هؤلاء أنهم يمنحون خصمهم عمرا أطول ورصيدا إضافيا في البقاء. أقول للأبطال اليوم إن الفترة التي مرت من ثورة حجور ماكانت الا جزء يتلوه أجزاء من الثورة ستذيق أعداء يمانيتنا وعروبتنا نكالا يودي بهم إلى النهاية والى المصير المنتظر المحتوم. عاشت الثورة المجيدة وعاشت حجور حرة وكريمة. العميد أمين الحجوري مدير عام الشرطة بمحافظة #حجة #كشر_العبيسة #حجور_تقاوم #حجور_تباد

