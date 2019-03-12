شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مروع ومخزي للقيادي الحوثي الكبير الذي قتل اللواء ’’حميد القشيبي‘‘..شاهد الصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي مصرع القيادي البارز في صفوفها " ماجد الجيش " المكنى أبو علي الجيش مدير أمن مديرية ريدة بمحافظة عمران - شمال اليمن.
وقالت إدارة أمن محافظة عمران التي تسيطر عليها المليشيات في بيان نعي إن القيادي الحوثي " ماجد الجيش " إن الأخير لقي مصرعه بغارة جوية خلال المعارك الدائرة في حجور بمحافظة حجة - شمال غرب اليمن .
ويعد القيادي الحوثي " ماجد الجيش " من أبرز القيادات الميدانية في صفوف الجماعة وأحد المتهمين بتصفية اللواء حميد القشيبي في محافظة عمران في يوليو 2014.
وعينت المليشيات الحوثية " ماجد الجيش " مديرا لأمن مديرية ريدة في محافظة عمران وعمل على حشد عشرات العناصر في صفوف المليشيات.
كما يملك القيادي الحوثي الجيش مجموعة أدوية طبية باسم ( مجموعة أبو صفوان للأدوية).
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