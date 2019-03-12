شكرا لقرائتكم خبر عن سمية اليمنية التي ابكت لجنة التحكيم والحاضرين تفاصيل وفيديو! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اثارت اليويتيوبر اليمنية سمية جمال عاطفة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في احد البرامج التلفزيونية
وكانت سمية جمال قد ظهرت في برنامج سديم الخاص بمشاهير اليويتوب وهي تحمل الجواز اليمني صارخة وهي تبكي ان الجواز الذي تحمله ورغم تكلمها لغة مشتركة مع كل العالم العربي وتاريخ مشترك الا انه لايسمح لها زيارة البلدان التي تريد
واثارت كلمات سمية لجنة التحكيم والمشاركين في البرنامج ماجعل الجميع تنهمر دموعة بسبب كلماتها تلك
وكانت سمية تشرح للجنة التحكيم الصعوبات التي واجهتها اثناء بداية مغامراتها حول العالم ونشر تلك المغامرات في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
ويعتبر “سديم”، أضخم مسابقة وبرنامج رقمي على مستوى العالم العربي.
وسيأخذ برنامج “سديم” المرشحين المتسابقين في رحلة مشوّقة معالمها الاكتشاف والإبداع، والتطور الرقمي، ويمنحهم بهذا الفرصة لترجمة طموحاتهم عمليا والتأثير إيجابيا في العالم.
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