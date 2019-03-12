شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجـــــل : دقت ساعة الصفر وانطلقت معركة الحسم .. الجيش الوطني يفاجئ الجميع ويطلق اوسع عملية عسكرية ستقصم ظهر الحوثيين ..(شاهد بشائر النصر في اول ساعات الانطلاق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الجيش الوطني ،اليوم الاثنين، عملية تمشيط واسعة شاركت فيها ألوية الجيش الوطني في محور "علب" اللواء ٦٣ مشاة جبلي واللواء التاسع مشاة جبلي ولواء "أمن صعده" ولواء "الحزم" بمساندة من مدفعية وطيران التحالف لتصفية جيوب المليشيا الحوثية بين مديرية باقم ومديرية مجز بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء العاشر خاصة العميد الركن عبده البرح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن الجيش الوطني صار على مشارف مديرية مجز ويقوم في هذه الأثناء بإطلاق عملية تمشيط واسعة للجيوب الفاصلة بين مديريات باقم ومجز".

وأضاف البرح "أن العمليات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الحوثيين والقبض على أسيرين واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدمير عربات نقل جنود ومداهمة مخازن عبوات ناسفة والغام كانت المليشيا الحوثي تخزنها وقطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث باقم".