شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتلقى خبر صادم ومحزن من اليمن .. (شـاهـد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية مقتل جنديين من جنودها في معارك مع الحوثيين في الحد الجنوبي على الحدود مع اليمن.

وقالت وكالة واس السعودية الرسمية إن الرقيب محمد رادان محزري, والرقيب قاسم حسين علم - رحمهما الله - استُشهدا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.

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وقد أدى سمو نائب أمير منطقة الرياض رفقة عدد من الضباط الصلاة على الشهيدين، بعد صلاة العصر من مساء السبت،في جامع الأمير فهد بن محمد جنوب الرياض.