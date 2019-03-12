كشفت مصادر محلية في محافظة إب، الاثنين، عن انتهاكات مروعة ترتكبها المليشيا الحوثية في القسم الشرقي ضد المواطنين.
وأكدت المصادر تعرض الشاب أمجد صبره ومواطن آخر لعمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة، بينها الصعق بالكهرباء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية بقيادة القيادي "عمار قعشة" في القسم الشرقي لمديرية المشنة بمدينة إب.
وتأتي عملية الكشف عن تعرض اثنين من المواطنين للتعذيب الشديد في سجن المليشيا الحوثية بالقسم الشرقي بمشنة إب، بعد يومين من الكشف عن تعرض الشابين أكرم ناشر والمخادري للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء في ذات السجن".
كما فجر مسلحون قنبلة يدوية قبيل فجر اليوم أمام منزل المواطن الشعيبي بمنطقة مفرق ميتم شرق مدينة إب وروعوا الأطفال والنساء، في ظل فوضى وانفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقام مجهولون بوضع قنبلة TNT فى حوش منزل الإعلامي خالد ناجي الفقيه، أحد موظفي إذاعة إب في منطقة ضاحة شمسان بمدينة إب.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاكات حوثية مروعة بالقسم الشرقي بإب وانفجار قنبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.