انتهاكات حوثية مروعة بالقسم الشرقي بإب وانفجار قنبلة

كشفت مصادر محلية في محافظة إب، الاثنين، عن انتهاكات مروعة ترتكبها المليشيا الحوثية في القسم الشرقي ضد المواطنين.

وأكدت المصادر تعرض الشاب أمجد صبره ومواطن آخر لعمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة، بينها الصعق بالكهرباء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية بقيادة القيادي "عمار قعشة" في القسم الشرقي لمديرية المشنة بمدينة إب.

وتأتي عملية الكشف عن تعرض اثنين من المواطنين للتعذيب الشديد في سجن المليشيا الحوثية بالقسم الشرقي بمشنة إب، بعد يومين من الكشف عن تعرض الشابين أكرم ناشر والمخادري للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء في ذات السجن".

كما فجر مسلحون قنبلة يدوية قبيل فجر اليوم أمام منزل المواطن الشعيبي بمنطقة مفرق ميتم شرق مدينة إب وروعوا الأطفال والنساء، في ظل فوضى وانفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقام مجهولون بوضع قنبلة TNT فى حوش منزل الإعلامي خالد ناجي الفقيه، أحد موظفي إذاعة إب في منطقة ضاحة شمسان بمدينة إب.