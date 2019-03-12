لهذة الأسباب توقفت خدمة "واتساب" في اليمن

شكا عدد من المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري واتساب في اليمن من بطء وتوقف الخدمة في اوقات كثيرة خلال الايام الماضية .

وقالوا في احاديث متفرفة لموقع مأرب برس ان رسائل الواتساب تصلهم بصورة متأخرة ، كما تتوقف الخدمة تماما بشكل متقطع.

وليست المشكلة في اليمن فقط حيث تنقطع خدمة تطبيق واتساب من حين إلى آخر في كافة دول العالم، وذلك لقيام الشركة المالكة بحظر أرقام مستخدمي تطبيقات الواتس آب المعدلة (النسخ غير الاصلية)، والتي تدعوهم إلى الرجوع للتطبيق الرسمي لتجنب حظر الأرقام بشكل دائم.

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وكانت شركة ”واتساب“ بدأت بحظر ”مؤقت“ للمستخدمين الذين يعتمدون على إصدارات غير رسمية من التطبيق.

ونشرت ”واتساب“ تحديثًا جديدًا للأسئلة الشائعة على موقع الشركة، حيث وضعت خطوات تفصيلية للمستخدمين للانتقال من التطبيقات غير الرسمية مثل GB WhatsApp وWhatsApp Plus إلى تطبيق أندرويد الرسمي حتى يتمكنوا من استعادة حساباتهم.

وقامت شركة ”واتساب“ بإدراج الخطوات بالتفصيل، وفقًا لتغريدات حساب WABetaInfo ، الذي ينشر بانتظام معلومات حول الميزات القادمة لواتساب والتي تكون دقيقة في معظمها.