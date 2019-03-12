شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مطار عدن الدولي يوضح حقيقة ضبط خمور مع وزير النقل اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى نائب مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن ضبط خمور بحوزة وزير النقل بمطار عدن الدولي ،في حادثة أثارت حالة واسعة من الاستهجان الشعبي والرفض المجتمعي في العاصمة عدن وماحولها بجنوب اليمن.

ونقل موقع صحيفة عدن الغد، عن نائب مدير عام مطار عدن الدولي العمري قوله:بإنة لم يتم ضبط مع معالي وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني وبحوزته كميات من الخمور كما أكد بإن وزير النقل مغادرا في رحلة علاجية لدولة الأردن لتلقى العلاج منذ أكثر من أسبوعين وقد خضع لعملية جراحية ونتمى له الشفاء العاجل".

وأوضح العمري أن كل تلك التداعيات فقط تستهدف وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني وتريد فقط والتشوية والترويج والإساءة له وان هناك مواقع معينة تقف خلفها جهات معروفة تريد فقط نشر الشائعات ولا يوجد أي خبر ينسب لمعالي وزير النقل ولا صحة لذالك ابدا ونكرر بإن معالي وزير النقل يتلقى العلاج خارج الوطن.



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